Processo Condor, confermati 14 ergastoli per l'omicidio di 23 desaparecidos italiani in Sudamerica

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato oggi gli ergastoli comminati per omicidio plurimo a 14 ex alti ufficiali, esponenti delle giunte militari e dei servizi di sicurezza di vari Paesi del Sudamerica, per il cosiddetto Plan Condor, con cui sono stati uccisi e fatti sparire decine di migliaia di oppositori politici, anche italiani. Il caso riguarda il sequestro e l'omicidio di 23 desaparecidos di origine italiana residenti in Bolivia, Cile, Perù e Uruguay all'epoca delle dittature militari al potere negli anni Settanta e Ottanta. Tutti furono rapiti e uccisi ...

