E' previsto oggi il rientro dalla Sardegna della salma di Andrea Ghislotti, il 33enne di Ghisalba, morto per un malore durante il viaggio di Nozze. A Olbia sono arrivati i suoi familiari e anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Nozze tragedia Nozze e tragedia Rientra la salma di Andrea Ghislotti E' previsto oggi il rientro dalla Sardegna della salma di Andrea Ghislotti, il 33enne di Ghisalba, morto per un malore durante il viaggio di nozze. A Olbia sono arrivati i suoi familiari e anche quelli della moglie, Elena Radavelli. I due giovani si erano sposati sabato 3 luglio, nella chiesa parrocchiale di Martinengo. In questa stessa ...

Amanda Lear, frase shock: 'Quando è morto ho pensato di ammazzarmi' ...notte del 16 dicembre ha perso suo marito Alain - Philippe Malagnac (con cui era convolata a nozze ... La cantante ha anche confessato che la tragedia la spinse persino a tentare il suicidio. ' Quando ho ...

Tragedia in Sardegna, giovane imprenditore bergamasco muore durante il viaggio di nozze Fanpage.it Andrea morto in luna di miele davanti agli occhi della moglie, le foto della coppia per il matrimonio Andrea Ghislotti aveva 33 anni e sabato scorso si era sposato con Elena nella chiesa di Martinengo (Bergamo): dopo il matrimonio, i due erano partiti in viaggio di nozze. L’altro ieri, mentre erano su ...

Andrea muore in luna di miele, le foto del matrimonio con Elena ancora sui muri del paese Andrea Ghislotti aveva 33 anni e sabato scorso si era sposato con Elena nella chiesa di Martinengo (Bergamo): dopo il matrimonio, i due erano partiti in viaggio di nozze. L'altro ieri ... come ...

