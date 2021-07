Non è il massimo dello chic, soprattutto "over anta"? (Di venerdì 9 luglio 2021) Tutti gli shag delle star guarda le foto L’identikit del “french shag”, il taglio di capelli più chic che ci sia – perché va detto, dalla Bardot alla Deneuve, dalla Huppert alla Binoche, le francesi hanno sempre fatto scuola in fatto di capelli – arriva dal Festival di Cannes 2021. Punte sfilacciate ma mai vuote, lunghezze non oltre le spalle, volumi morbidi ma non romantici, anzi, grintosi. Imperativo: ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 luglio 2021) Tutti gli shag delle star guarda le foto L’identikit del “french shag”, il taglio di capelli piùche ci sia – perché va detto, dalla Bardot alla Deneuve, dalla Huppert alla Binoche, le francesi hanno sempre fatto scuola in fatto di capelli – arriva dal Festival di Cannes 2021. Punte sfilacciate ma mai vuote, lunghezze non oltre le spalle, volumi morbidi ma non romantici, anzi, grintosi. Imperativo: ...

disinformatico : Non sono giornalisti, sono capre di guerra che si credono giornalisti. Scelti da direttori che credono di essere fu… - EY_Italy : Stamattina Massimo Antonelli, CEO EY in Italia, interverrà al Convegno Nazionale di @GIConfindustria e affronterà i… - fattoquotidiano : “Ora posso dirlo: l'autunno non sarà drammatico', sentire nelle parole di Massimo Galli rinnovato ottimismo fa senz… - carlottero : @valegrande73 @erTwitto @Gioia_8 @PiccoloPesceNer @00gl1on477 @Massimo__Macc @teoxandra @arialmac_9 @aralia_a… - massimo_san : RT @StefanoBerto83: Lettera firmata da ~100 scienziati che revisiona in modo critico/scientifico le decisioni del governo UK. Take home m… -