Lorena Bianchetti e Virginia Raggi ricordano Raffaella Carrà durante il funerale | “È stata un regalo”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il lungo addio asi è concluso. Per quattro giorni la città di Roma, l’Italia e parte del mondo si sono fermati per ricordare la pià amata dagli italiani, la Regina della Televisione contraddistinta da un sorriso e una risata contagiosa.è venuta a mancare lo scorso 5 luglio dopo una lunga lotta contro un terribile male, un tumore al polmone, come recentemente è stato reso noto. Aldi, tenutosi presso la Basilica dell’Ara Coeli, c’erano tutti: dalle persone che hanno fatto parte della sua vita, alle alte cariche ...

emanuelino10 : RT @Setelecomandoio: Mi state dicendo che al funerale di Raffaella Carrà i saluti li hanno fatti solo la sindaca di Roma e LORENA BIANCHETT… - DanteCG_ART : RT @Setelecomandoio: Sinceramente attonita da questo finale, un'icona del genere doveva essere salutata con dei gran discorsi di amici e co… - Setelecomandoio : Sinceramente attonita da questo finale, un'icona del genere doveva essere salutata con dei gran discorsi di amici e… - mancoicani : lorena bianchetti #CiaoRaffaella - GioiaStefani : @LaStanzaInFondo La famiglia, Japino. E poi Lorena Bianchetti fa a sua immagine da anni, è una conduttrice ed ha il… -

Ciao Raffaella, grazie per quello che hai fatto e che ci hai lasciato" A chiudere la cerimonia è Lorena Bianchetti, portavoce della famiglia. "Che Grande donna, che grande artista che grande persona, ...Il toccante ricordo della famiglia Lunghi minuti di applausi nella basilica a in Piazza del Campidoglio in omaggio a Raffaella Carrà, dopo le parole della famiglia lette da Lorena Bianchetti. 'Che ...Oltre la sindaca è intervenuta anche Lorena Bianchetti in rappresentanza dei lavoratori della televisione. "Abbiamo mantenuto contatti telefonici sino a qualche giorno fa, quando Sergio ha detto che ...