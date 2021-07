LIVE Djokovic-Shapovalov, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il canadese sogna il colpaccio in semifinale (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, semifinale di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione. Il campione serbo era il grande favorito della vigilia e sin qui non ha tradito le aspettative. Nel suo viaggio sull’erba londinese ha concesso un solo set nel match d’esordio contro Jack Draper salvo vincere le restanti quattro partite lasciando le briciole agli avversari. Il numero 1 del mondo sarà l’uomo da battere oggi e anche in ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida fra Novake Denisdi, terzo slam della stagione. Il campione serbo era il grande favorito della vigilia e sin qui non ha tradito le aspettative. Nel suo viaggio sull’erba londinese ha concesso un solo set nel match d’esordio contro Jack Draper salvo vincere le restanti quattro partite lasciando le briciole agli avversari. Il numero 1 del mondo sarà l’uomo da battere oggi e anche in ...

