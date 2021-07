LIVE Berrettini-Hurkacz 6-3 6-0 6-7 3-1 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | Matteo conquista il break nel quarto set!

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 LA RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO!! ECCEZIONALE!! DI CONTROBALZO! A-40 Scappa via la risposta bloccata di! 40-40 PASSANTE DELIZIOSO E DRITTO INCROCIATO!!TRASCINA IL GAME AI VANTAGGI! 40-30 Risposta profonda perche non molla neanche questo game. 40-15 Sbaglia con il dritto dietro al servizio il polacco. 40-0ace per il polacco. 30-0 Ancoranon fa partire lo scambio. 15-0 Servizio vincente per il polacco. 3-1! Prosegue senza distrazioni la partita ...