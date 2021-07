"Giustizia non è vendetta, la riforma elimina il rischio di processi a vita" (Di venerdì 9 luglio 2021) “Si tratta di scegliere tra il rischio di tenere sotto processo a vita una persona innocente e il rischio che un colpevole possa non essere condannato”. Gherardo Colombo è stato a lungo magistrato. Pm, tra l’altro, di Mani Pulite, del delitto Ambrosoli, dell’inchiesta che ha portato alla scoperta della Loggia P2. Ha lasciato la toga nel 2007 e di recente ha pubblicato il libro Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla. Un titolo eloquente, che introduce una ferma critica al sistema penitenziario italiano. (“Il carcere è criminogeno, piuttosto che essere rieducativo, lo si può dimostrare”, ci dice anche ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) “Si tratta di scegliere tra ildi tenere sotto processo auna persona innocente e ilche un colpevole possa non essere condannato”. Gherardo Colombo è stato a lungo magistrato. Pm, tra l’altro, di Mani Pulite, del delitto Ambrosoli, dell’inchiesta che ha portato alla scoperta della Loggia P2. Ha lasciato la toga nel 2007 e di recente ha pubblicato il libro Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla. Un titolo eloquente, che introduce una ferma critica al sistema penitenziario italiano. (“Il carcere è criminogeno, piuttosto che essere rieducativo, lo si può dimostrare”, ci dice anche ...

