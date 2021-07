Dayane Mello | accolta a Sorrento e Caserta dalla folla di fan

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ae ala bellaè statada unadi fan: la corsa verso il selfie e i video con la ex vip del Gf oggi imprenditriceè un personaggio molto amato in Italia. Dopo la sua avventura al Gf Vip 5 è stata notata ancora di più e può contare sul suo profilo in un milione di follower. Intanto proprio dal suo profilo Instagram l’imprenditrice mostra i suoi fan pronti ad accoglierla a, dove è in vacanza con la figlia Sofia e poi a. Per lei selfie e video e un coro ...