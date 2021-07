Cosa ci dicono i nuovi dati sulle reazioni avverse ai vaccini contro Covid-19 (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: Unsplash)È stato pubblicato oggi il sesto rapporto di farmacovigilanza dei vaccini Covid-19, realizzato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il documento contiene un’analisi dei dati su tutte le reazioni avverse fino al 26 giugno, rilevate dopo la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Ci sono circa 154 segnalazioni ogni 100mila vaccinati e quasi il 90% di questi rilievi riguarda eventi non gravi, come dolore nel punto dell’iniezione, febbre e stanchezza. Oggi, inoltre, arrivano per la prima volta i dati sulle ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: Unsplash)È stato pubblicato oggi il sesto rapporto di farmacovigilanza dei-19, realizzato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il documento contiene un’analisi deisu tutte lefino al 26 giugno, rilevate dopo la somministrazione deianti-. Ci sono circa 154 segnalazioni ogni 100mila vaccinati e quasi il 90% di questi rilievi riguarda eventi non gravi, come dolore nel punto dell’iniezione, febbre e stanchezza. Oggi, inoltre, arrivano per la prima volta i...

