Ceferin: “Non rifaremo più un Europeo itinerante. E’ scorretto. Esperimento fallito” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha bocciato senza se e senza ma il progetto di un Europeo itinerante. Lo ha confermato a BBC Sport, parlando così: “Non supporterei nuovamente un Europeo itinerante perché penso che sia troppo impegnativo e in un certo senso scorretto. Alcune squadre devono percorrere più di diecimila chilometri e altre solo mille per esempio, visto che hanno giocato spesso in casa. Questo non è giusto per i tifosi. Alcuni tifosi dovevano essere a Roma ed entro un paio di giorni dovevano raggiungere Baku, così non va bene. E’ stato un ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Il presidente della Uefa, Aleksander, ha bocciato senza se e senza ma il progetto di un. Lo ha confermato a BBC Sport, parlando così: “Non supporterei nuovamente unperché penso che sia troppo impegnativo e in un certo senso. Alcune squadre devono percorrere più di diecimila chilometri e altre solo mille per esempio, visto che hanno giocato spesso in casa. Questo non è giusto per i tifosi. Alcuni tifosi dovevano essere a Roma ed entro un paio di giorni dovevano raggiungere Baku, così non va bene. E’ stato un ...

