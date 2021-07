Barbara D’Urso dice addio a Raffaella Carrà | “Mancherà a tutti…”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 9 luglio 2021) La scomparsa didel tutto inaspettata ha spiazzato molti, soprattutto i fan e le persone più legate all’artista, tra i qualiha voluto dire pubblicamenteall’amica e collega. L’per lanazionale della conduttrice campana giunge in un lungo intervento rilasciato in rete, nel quale latiene a sottolineare che l’amica, nei mesi precedenti il tragico evento, combattesse contro una malattia in silenzio. Nella dedica, inoltre,fa fatica a capacitarsi che un’artista come la ...