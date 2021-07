Barbara D’Urso Celebra Un Matrimonio! (Di venerdì 9 luglio 2021) Barbara D’Urso è apparsa sui social mentre indossava una fascia tricolore al matrimonio di due suoi amici. E’ stata infatti proprio lei a Celebrarlo. Ecco che cosa è successo esattamente. Negli ultimi giorni, sui social, sono apparse delle foto di Barbara D’Urso mentre indossava una fascia tricolore ed era intenta a Celebrare il matrimonio per una sua coppia di amici. Di queste immagini gli internauti hanno discusso molto, ma ecco chi sono gli amici che Barbara D’Urso ha fatto sposare e qual è stato il suo ruolo. Barbara ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 9 luglio 2021)è apparsa sui social mentre indossava una fascia tricolore al matrimonio di due suoi amici. E’ stata infatti proprio lei arlo. Ecco che cosa è successo esattamente. Negli ultimi giorni, sui social, sono apparse delle foto dimentre indossava una fascia tricolore ed era intenta are il matrimonio per una sua coppia di amici. Di queste immagini gli internauti hanno discusso molto, ma ecco chi sono gli amici cheha fatto sposare e qual è stato il suo ruolo....

Advertising

SvenThecantos : RT @MT_Meli_: Una Selvaggia Lucarelli di primo pelo elogia Barbara D’Urso, suo ex punto di riferimento lavorativo; la D’Urso è stata poi ri… - GMarcuccio : RT @MT_Meli_: Una Selvaggia Lucarelli di primo pelo elogia Barbara D’Urso, suo ex punto di riferimento lavorativo; la D’Urso è stata poi ri… - AglioVestito : RT @MT_Meli_: Una Selvaggia Lucarelli di primo pelo elogia Barbara D’Urso, suo ex punto di riferimento lavorativo; la D’Urso è stata poi ri… - giantico : RT @MT_Meli_: Una Selvaggia Lucarelli di primo pelo elogia Barbara D’Urso, suo ex punto di riferimento lavorativo; la D’Urso è stata poi ri… - zazoomblog : Barbara D’Urso che smacco: arriva la sua sostituta è rivoluzione! - #Barbara #D’Urso #smacco: #arriva -