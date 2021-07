Al via il G20 a Venezia: sul tappeto l'istituzione dell'imposta minima globale (Di venerdì 9 luglio 2021) Domani l'attesissimo varo della tassa di almeno il 15% che andrà a colpire i giganti del web che finora hanno sfruttato le tassazioni di favore riservate loro da molti paesi Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 luglio 2021) Domani l'attesissimo varoa tassa di almeno il 15% che andrà a colpire i giganti del web che finora hanno sfruttato le tassazioni di favore riservate loro da molti paesi

Advertising

MEF_GOV : Al via la terza riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali #G20. Al centro dell’ag… - EREpifania : VENEZIA: AL VIA LE MOBILITAZIONI CONTRO IL G20. “WE ARE TIDE, YOU'RE ONLY (G)20'” - isabfont : RT @Tg3web: Al via all'arsenale di Venezia il G20 dei ministri dell'Economia. Si discute su come aiutare la ripresa dopo la pandemia, ma an… - PCagnan : Ecco la nave ipertecnologica che garantisce la sicurezza del G20 di Venezia @GDF - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Al via all'arsenale di Venezia il G20 dei ministri dell'Economia. Si discute su come aiutare la ripresa dopo la pandemia, ma an… -