Sassuolo, Carnevali: «Dionisi? Scelta fatta per le sue qualità e per l'espressione del suo calcio»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa insieme a Dionisi. Le sue parole riportate da Sassuolonews.net. « Speriamo che questo sia un nuovo inizio per poterci incontrare di nuovo ma anche per vedere di nuovo la gente allo stadio. E' iniziata una nuova stagione e oggi abbiamo la presentazione di mister Dionisi, dobbiamo concentrarci su di lui quest'oggi. Abbiamo fatto una Scelta portando ...

