Renzi | ' Riscoperta di Porta Galliana non sia isolata ma valorizzata con restauro delle Mura Federiciane'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Sono in corso di ultimazione i lavori per ladiquello che il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzodefinisce 'un cantiere infinito che costa un milione e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Riscoperta

RiminiToday

Sono in corso di ultimazione i lavori per ladi Porta Galliana quello che il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzodefinisce 'un cantiere infinito che costa un milione e mezzo di euro' ma non è solo sui tempi e sui ...Se il partito di Veltroni e disi cimentava nello sforzo di ridefinire la giustizia sociale ... che maschera questa nuova identità agli occhi del suo mondo di riferimento dietro ladei ...Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi chiede che la riscoperta di Porta Galliana a Rimini non sia “isolata”, ma valorizzata in continuità con le Mura Federiciane e il suo contesto ...Matteo Renzi è sicuramente l’Uomo delle divisioni ... quello Democratico per l’appunto, di riscoprire il significato autentico del “compromesso” quale strumento di mediazione necessaria a garantire la ...