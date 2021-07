Pianti e commozione per dire addio a Raffaella | domani maxi - schermo in Campidoglio

Advertising

KSundaily : RT @Lallysck: @KSundaily @misia_sck ma io sono pronta in queste ultime puntate ci saranno pianti,sorrisi,commozione e tanti altri sentiment… - misia_sck : RT @Lallysck: @KSundaily @misia_sck ma io sono pronta in queste ultime puntate ci saranno pianti,sorrisi,commozione e tanti altri sentiment… - Lallysck : @KSundaily @misia_sck ma io sono pronta in queste ultime puntate ci saranno pianti,sorrisi,commozione e tanti altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Pianti commozione

Gazzetta del Sud

Fiorello, Renato Zero, Loretta Goggi , arrivata insieme alla sorella Daniela, Leonardo Pieraccioni e Vincenzo Salemme sono fra i volti noti, tutti molto commossi, arrivati per rendere omaggio a ...Più che una trasmissione era una svendita diin diretta, saldi di fine stagione e di fine ... resta la nostra più grande show girl, l'indiscussa regina del varietà e dellaI cittadini avranno anche la possibilità di seguire alle ore 12 le esequie in diretta attraverso un maxischermo che verrà allestito in piazza del Campidoglio Fiorello, Renato Zero, Loretta Goggi ...Alla Cattolica Virtus, sul campo che vide crescere Pablito, Federica ha ricevuto premi anche dalla Figc: "Ho pianto per la commozione, Paolo resta un esempio per tutti".