Per il Bmw Group forte incremento delle vendite nel primo semestre (Di giovedì 8 luglio 2021) Con un totale di 1.339.080 veicoli BMW, MINI e Rolls - Royce (+39,1%) consegnati ai clienti, il BMW Group ha chiuso la prima meta' del 2021 con un nuovo massimo storico di vendite. Tutti i marchi ... Leggi su motori.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) Con un totale di 1.339.080 veicoli BMW, MINI e Rolls - Royce (+39,1%) consegnati ai clienti, il BMWha chiuso la prima meta' del 2021 con un nuovo massimo storico di. Tutti i marchi ...

