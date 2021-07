Nino D’Angelo nonno per la quarta volta: “Che bellezza”, il nome del bambino è un omaggio a lui (Di giovedì 8 luglio 2021) Si allarga la famiglia di Nino D’Angelo. L’amato cantante napoletano ha avuto un nipotino. D’Angelo ha voluto condividere questa gioia con i suoi tantissimi fan. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha dato il lieto annuncio e ha pubblicato una foto del bebè. Poi ha svelato il nome che i genitori hanno scelto per il piccolo. Il bambino si chiama Gaetano come il nonno in foto: Nino D’Angelo e Roberta BuonpaneNino D’Angelo ha pubblicato la foto del nipotino appena nato. Il piccolo dorme seraficamente. Come fa ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Si allarga la famiglia di. L’amato cantante napoletano ha avuto un nipotino.ha voluto condividere questa gioia con i suoi tantissimi fan. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha dato il lieto annuncio e ha pubblicato una foto del bebè. Poi ha svelato ilche i genitori hanno scelto per il piccolo. Ilsi chiama Gaetano come ilin foto:e Roberta Buonpaneha pubblicato la foto del nipotino appena nato. Il piccolo dorme seraficamente. Come fa ...

