Mondo di mezzo, Gianni Alemanno assolto in Cassazione dall’accusa di corruzione (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato assolto dall’accusa di corruzione dalla Corte di Cassazione, in uno dei due filoni dell’inchiesta Mondo di mezzo. Respinta dunque dai giudici della Sesta sezione penale della Cassazione la richiesta, avanzata dalla procura generale, di richiesta di conferma di condanna a sei anni. Quanto al secondo filone d’indagine, che vede l’ex primo cittadino di Roma imputato per traffico di influenze, la Cassazione ha invece stabilito che Alemanno dovrà affrontare un nuovo ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ex sindaco di Romaè statodidalla Corte di, in uno dei due filoni dell’inchiestadi. Respinta dunque dai giudici della Sesta sezione penale dellala richiesta, avanzata dalla procura generale, di richiesta di conferma di condanna a sei anni. Quanto al secondo filone d’indagine, che vede l’ex primo cittadino di Roma imputato per traffico di influenze, laha invece stabilito chedovrà affrontare un nuovo ...

Advertising

Rinaldi_euro : Mafia Capitale, la Cassazione assolve Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione: 'Fine di un incubo' - Il Tempo - fattoquotidiano : Mondo di mezzo, la Cassazione assolve Alemanno dall’accusa di corruzione. Ci sarà appello-bis per il traffico di in… - sole24ore : ?? #Vaccini, superate le 55 milioni di dosi somministrate. Ma ci sono ancora 2 milioni e mezzo di over 60 che non ha… - Cherol1811 : RT @ardigiorgio: Dopo 7 anni #Alemanno assolto dall’accusa di corruzione. Altro grande successo della procura di Roma nel processo “mondo d… - DaridaGabriele : Ti chiederanno scusa? @AlemannoTW -