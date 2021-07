Josè Mourinho e la sua famiglia “Special”: la moglie Matilda e i due figli Matilde e José jr (Di giovedì 8 luglio 2021) È cominciata l’avventura giallorossa di Jose Mourinho. La presentazione ufficiale apre la stagione della Roma e del suo nuovo allenatore, lo Special One, così come è conosciuto. Un uomo così controverso, provocatorio, in grado di creare momenti memorabili dentro e fuori dal campo. Uno così “Special” non poteva che avere una famiglia Speciale al seguito. Nella Capitale sono arrivati con lui la moglie Matilda Faria, detta Tami, e i figli Matilde Faria Mourinho Félix e José Mario Faria ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) È cominciata l’avventura giallorossa di Jose. La presentazione ufficiale apre la stagione della Roma e del suo nuovo allenatore, loOne, così come è conosciuto. Un uomo così controverso, provocatorio, in grado di creare momenti memorabili dentro e fuori dal campo. Uno così “” non poteva che avere unae al seguito. Nella Capitale sono arrivati con lui laFaria, detta Tami, e iFariaFélix eMario Faria ...

Advertising

OfficialASRoma : LIVE: La presentazione ai media di José Mourinho - virginiaraggi : Insieme a José Mourinho nei Musei Capitolini. Buon lavoro Special One! #Roma #Mourinho - OfficialASRoma : ??? Tutte le parole di José Mourinho nella conferenza stampa di oggi ?? - scudzeko : RT @RealHumanBean_7: Interisti a maggio: 'Mourinho cuore nerazzurro daje Jose una settimana in più e stavi a scattare le foto ai piccioni i… - fefefeds : RT @Ale_Rimi: 'Ci sono degli allenatori di cui non devi parlare mai. A Roma non puoi paragonare nessuno a Liedholm o Capello. All'Inter non… -