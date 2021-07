In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Luglio: I 5Stelle vanno in prescrizione. Calabrache cedono a Draghi addirittura sulla giustizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovo salvaladri – Via libera in Cdm I 5 Stelle si arrendono: prescrizione addio, ok alla riforma Cartabia Alla fine, dopo un paio di giorni di riunioni, tormenti e trattative, c’è pure il via libera dei 5 Stelle. Il Movimento sacrifica gran parte della riforma della prescrizione di Alfonso Bonafede, accettando la “nuova” prescrizione portata in Consiglio dei ministri da Mario Draghi e dalla Guardasigilli Marta Cartabia. E lo fa strappando un’unica condizione: di Lorenzo Giarelli Forza Italia di Marco Travaglio Gli unici coerenti sul Salvaladri Draghi-Cartabia sono quelli che l’hanno sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Nuovo salvaladri – Via libera in Cdm I 5 Stelle si arrendono:addio, ok alla riforma Cartabia Alla fine, dopo un paio di giorni di riunioni, tormenti e trattative, c’è pure il via libera dei 5 Stelle. Il Movimento sacrifica gran parte della riforma delladi Alfonso Bonafede, accettando la “nuova”portata in Consiglio dei ministri da Marioe dalla Guardasigilli Marta Cartabia. E lo fa strappando un’unica condizione: di Lorenzo Giarelli Forza Italia di Marco Travaglio Gli unici coerenti sul Salvaladri-Cartabia sono quelli che l’hanno sempre ...

