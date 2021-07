Guarda al mondo il «ringiovanimento» di Xi Jinping (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo storico discorso del Presidente Xi Jinping per celebrare il primo secolo del Partito comunista è già stato riferito, letto e sviscerato innumerevoli volte dentro e fuori dalla Cina. Tra i tanti messaggi diretti e sublimali trasmesso attraverso le cose dette e non dette mi limiterò a due sole parole, una mai pronunciata, Covid, l’altra ripetuta ben 29 volte: Rejuvenation, ringiovanimento. Più citata di socialismo (28) e comunismo (22). Nulla è lasciato al caso nel vocabolario di Xi e per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 luglio 2021) Lo storico discorso del Presidente Xiper celebrare il primo secolo del Partito comunista è già stato riferito, letto e sviscerato innumerevoli volte dentro e fuori dalla Cina. Tra i tanti messaggi diretti e sublimali trasmesso attraverso le cose dette e non dette mi limiterò a due sole parole, una mai pronunciata, Covid, l’altra ripetuta ben 29 volte: Rejuvenation,. Più citata di socialismo (28) e comunismo (22). Nulla è lasciato al caso nel vocabolario di Xi e per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

