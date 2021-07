Giulia Salemi: la verità su Cecilia Rodriguez (Di giovedì 8 luglio 2021) Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono scontrate in più occasioni; ma come sono oggi i rapporti tra le due? La sorella di Belen durante una puntata de “Il Punto Z” ospite di Tommaso Zorzi aveva ricordato alcune vecchie ruggini. Ora però la Salemi è intervenuta per spiegare come stanno realmente le cose. Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono ritrovate recentemente all’interno dello studio dell’Isola dei Famosi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 luglio 2021)si sono scontrate in più occasioni; ma come sono oggi i rapporti tra le due? La sorella di Belen durante una puntata de “Il Punto Z” ospite di Tommaso Zorzi aveva ricordato alcune vecchie ruggini. Ora però laè intervenuta per spiegare come stanno realmente le cose.si sono ritrovate recentemente all’interno dello studio dell’Isola dei Famosi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Sabrysan701 : RT @Iolandaa__: Il video che avevo promesso…Ecco quello che se magna la nostra Salemi?????? Avevo detto che non durava tanto pero diciamo che… - LorenzoMangano8 : RT @oocgfvip5: - Giulia Salemi: “la pancetta, ma perchè amore Tommy non la mangi?” - Giacomo Urtis: “tra simili non vi mangiate” #GFVIP ht… - ztskissr : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - user4ztsedits : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… - user4ztsedits : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -