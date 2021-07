Emma Marrone in bikini rosso senza trucco parla di imperfezioni che fanno la differenza

Advertising

ReTwitStorm_ita : Emma #Marrone in #Bikini, #Senza #Filtri: “La #Perfezione non #Esiste” - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Miciona raccontami ... Miciona racconta l'inverno che c'è @MarroneEmma ????????Emma Marrone Cit. TVB ???? - GuitarDaniele : Miciona raccontami ... Miciona racconta l'inverno che c'è @MarroneEmma ????????Emma Marrone Cit. TVB ???? - smnthlm_ : @chenomebuffo Alessandra Amoroso, Emma Muscat, Emma Marrone, Annalisa - PasqualeMarro : #EmmaMarrone pronta al grande passo: “Ad ogni costo” -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

al mare in barca è orgogliosa del suo bikini ' imperfetto ' . Nelle foto che posta sul social la cantante 36enne si fa vedere con indosso un due pezzi rosso che le sta d'incanto. Look ...L'ex allievo di Amici, concorrente della stessa edizione di, Stefano De Martino, Elena D'Amario ed Enrico Nigiotti, ci tiene alla sua privacy. All'interno della scuola di Maria De ...La cantante 36enne si gode il sole a largo, look totalmente naturale Sta bene con se stessa e si sente grata alla vita che le regala la serenità Emma Marrone al mare in barca è orgogliosa del suo biki ...La cantante si rilassa in barca con... Emma Marrone si rilassa al mare con gli amici. E’ il primo bikini di stagione per la 37enne che è super in forma. La cantante infatti è tornata ad allenarsi per ...