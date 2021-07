Dacia - All' IAA di Monaco con un nuovo modello a sette posti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Confermando la loro presenza all'IAA di, la Renault e lahanno annunciato il debutto in anteprima mondiale di due modelli. La Losanga porterà la tanto attesa Megane E-Tech Electric, che verrà affiancata dalla R5 Propotype e da alcuni esemplari della R5 originale. La Casa rumena, invece, presenterà una nuova vettura a, ma i dettagli sul nome e sulle caratteristiche delnon sono ancora stati forniti. L'ipotesi, tuttavia, è che si tratti di una multispazio capace di sostituire in un colpo solo la Dokker, la wagon Logan MCV e la monovolume Lodgy: quest'ultima, infatti, è ...

Advertising

pponsil : @disinformatico Grazie! All'inizio mi ero fatto tentare dalla dacia spring, ma poi per vari motivi ho preso la twin… - ViselliTania : RT @pisabookfest: Comincia oggi il famoso @bozzyfest, ideato a diretto da Caroline Knox! Nel 2019 era stata Dacia Maraini la nostra ambas… - BordigheraPress : RT @RivistaNansen: Passaporto Nansen esce con un numero speciale, all'interno del Festival @SaLetteratura, dedicato alle Occasioni; fra i c… - literaturha : RT @RivistaNansen: Passaporto Nansen esce con un numero speciale, all'interno del Festival @SaLetteratura, dedicato alle Occasioni; fra i c… - UDisattivata : RT @RivistaNansen: Passaporto Nansen esce con un numero speciale, all'interno del Festival @SaLetteratura, dedicato alle Occasioni; fra i c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dacia All

Quattroruote

... inferiori'1% del totale dell'UE ciascuno. Roba da ricchi: l'Italia nella parte medio - bassa ... LaSpring , la prima EV low - cost, è in consegna da settembre con primo prezzo (inclusa ...... come rilevòMaraini nella recente presentazione del mio romanzo al Maxxi di Roma, qui non c'... Nessun valore unificante'orizzonte? 'Nessuno capace di compensare il ruolo di quelli perduti. ...Il Gruppo Renault sarà presente all'appuntamento tedesco, a inizio settembre (dal 6 al 12), con novità di prodotto che spazieranno dalla Megane E-Tech al nuovo 7 posti Dacia. Sarà ancora Lodgy o cambi ...Ufficializzata l'Udinese maglia away 2021-2022, che presenta una particolare combinazione cromatica turchese e blu navy ma con anima green.