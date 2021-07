Calciomercato Roma | Mourinho si presenta con una richiesta chiara

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Mendes a #Roma per la conferenza di #Mourinho: definirà con i giallorossi anche l'operazio… - DiMarzio : #Calciomercato | Il presidente del Marsiglia ha incontrato i dirigenti della #Roma a Milano per definire le operazi… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, obiettivo #Bensebaini dopo l'infortunio di #Spinazzola. I giallorossi continuano a insister… - fantapiu3 : #SerieA, #Roma e #Milan, le dichiarazioni in #conferenzastampa di #Mourinho e #Pioli. #fantacalcio #campionato… - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato Roma, #Mourinho allo #Scoperto | “Ecco cosa ci #Serve” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

Sicuramente è un allenatore che può fare tantissimo e penso chesia la piazza giusta per rilanciarsi'. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO ...L'attesa è finita, José Mourinho parlerà come nuovo allenatore della: segui la conferenza stampa in diretta su.itI tifosi giallorossi possono smettere di attendere: José Mourinho, dopo essere arrivato settimana scorsa nella Capitale, oggi parla in ...Prime parole da allenatore della Roma per Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso ha lanciato anche una frecciata ad Antonio Conte ...Non vincere per vincere, “facendo male al club”, ma costruire a medio termine. Concetto abusato in politica, relativamente inedito nel calcio, e figurarsi a Roma, dove se non vinci presto fai la fine ...