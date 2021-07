Calcio, la Salernitana è ufficialmente iscritta in Serie A (Di giovedì 8 luglio 2021) La Salernitana è ufficialmente iscritta alla Serie A 2021-2022 di Calcio: il Consiglio della FIGC ha approvato infatti il secondo trust del club campano, dopo aver respinto il primo, chiudendo così la querelle che andava avanti dal momento della promozione sul campo dalla Cadetteria. Il club campano quindi ha risolto il problema della multiproprietà e così ora ha i requisiti necessari e sufficienti per iscriversi alla Serie A di Calcio e fare ritorno nel massimo torneo nazionale a distanza di 22 anni dall’ultima volta, dopo la retrocessione avvenuta al termine della ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) LaallaA 2021-2022 di: il Consiglio della FIGC ha approvato infatti il secondo trust del club campano, dopo aver respinto il primo, chiudendo così la querelle che andava avanti dal momento della promozione sul campo dalla Cadetteria. Il club campano quindi ha risolto il problema della multiproprietà e così ora ha i requisiti necessari e sufficienti per iscriversi allaA die fare ritorno nel massimo torneo nazionale a distanza di 22 anni dall’ultima volta, dopo la retrocessione avvenuta al termine della ...

PBPcalcio : Trust accettato: #Salernitana iscritta in Serie A. #Calcio #SerieA - OfficialUSS1919 : ?? Comunicato Stampa L’U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto ava… - RaiSport : ?? #Salernitana ammessa in #SerieA Ma la #FIGC avverte: 'Entro 6 mesi dovrà cambiare proprietario'… - BluLikeSky : La #Salernitana ha altri 6 mesi di tempo per essere ceduta. Potrebbe essere esclusa a campionato in corso destabili… - sportli26181512 : La Salernitana è in Serie A: ora Lotito deve vendere: Le modifiche al trust sono state approvate: via libera all'is… -