Bonus vacanze 2021, ecco la scadenza: come funziona (Di giovedì 8 luglio 2021) Bonus vacanze 2021 ancora utilizzabile nell’anno in corso, ma solo per chi già ne ha fatto richiesta dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. E la scadenza per la fruibilità della misura si avvicina: è fissata infatti al 31 dicembre prossimo. Ma come funziona? ecco tutte le info necessarie. A CHI SPETTA – Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore Isee in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro. Per il calcolo dell’indicatore Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021)ancora utilizzabile nell’anno in corso, ma solo per chi già ne ha fatto richiesta dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. E laper la fruibilità della misura si avvicina: è fissata infatti al 31 dicembre prossimo. Matutte le info necessarie. A CHI SPETTA – Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore Isee in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro. Per il calcolo dell’indicatore Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la ...

