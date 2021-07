Annette apre Cannes | un’opera punk e delirante | riuscita solo a metà

(Di giovedì 8 luglio 2021) Spiazzante, folle, cupo e, l’apertura è un film sul narcisismo patologico di chi cerca il successo ad ogni costo Un’apertura folle,, all’insegna della provocazione, del narcisismo e della psicopatologia quotidiana. È tutto questodi Leos Carax, regista che ci ha abituato a film decisamente non convenzionali (vedi Holy Motors)., prodotto e interpretato da Adam Driver, non fa eccezione e parte in maniera ancora più insolita: sono gli stessi protagonisti (Driver e Marion Cotillard) a rivolgersi direttamente al pubblico per chiedere attenzione, silenzio e respiro trattenuto per la storia ...

Advertising

sole24ore : «Annette», il Festival di Cannes si apre sotto il segno del musical - sole24ore : «Annette», il Festival di Cannes si apre sotto il segno del musical - _franca_mente : RT @globalistIT: - globalistIT : - 5vieartdesign : Leos Carax apre #Cannes2021 con ANNETTE, con #AdamDriver e Marion Cotillard. Presente anche #jodiefoster che ha ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Annette apre

Cosìsuona solo un po' snob, un po' d'altri tempi (non per il look, moderno, ma per il linguaggio e gli intenti) e molto molto distante da tutto anche dal cinema d'autore contemporaneo. Leos ...Non potrebbero essere più diversi, Henry e Ann, ma il loro amore è travolgente ( 'We Love Each Other so Much' , cantano i due), e con l'amore arriva anche un bambina:, appunto. E i figli, si ...Annette – Leos Carax Annette ... Entra ben presto nel convento di Pescia, in Toscana, dove viene accolta a braccia aperte. Sin da giovanissima si è fatta notare per la sua capacità di compiere ...Legatissimi anche se ci si vede solo un paio di volte l’anno, a Venezia e a Cannes, anzi a Cannes l’anno scorso nemmeno perché il Festival è saltato a causa della pandemia. Si guarda il film, si va a ...