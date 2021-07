Zazzaroni: "Mancini ha commesso un errore su Insigne" (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervento Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: "A me interessa che l'Italia abbia vinto, meritare o non meritare non mi interessa. Non abbiamo fatto il catenaccio, ma la Spagna ha giocato meglio di noi. Quando hai giocatori stanchi come Barella o fuori fase come ieri era Verratti può succedere giocare così. Dio è italiano? I giocatori si sono rivolti a Dio, Dio ha scelto noi e non gli spagnoli. Siamo stati bravi nel difenderci, abbiamo creato delle palle gol nitide come quelle di Berardi e sull'uno ad uno devo ammettere che me la sono fatta sotto. Sostituzione Insigne? In quella ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervento Ivan, direttore Corriere dello Sport: "A me interessa che l'Italia abbia vinto, meritare o non meritare non mi interessa. Non abbiamo fatto il catenaccio, ma la Spagna ha giocato meglio di noi. Quando hai giocatori stanchi come Barella o fuori fase come ieri era Verratti può succedere giocare così. Dio è italiano? I giocatori si sono rivolti a Dio, Dio ha scelto noi e non gli spagnoli. Siamo stati bravi nel difenderci, abbiamo creato delle palle gol nitide come quelle di Berardi e sull'uno ad uno devo ammettere che me la sono fatta sotto. Sostituzione? In quella ...

