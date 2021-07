Traffico Roma del 07-07-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Luceverdementre avanti dalla redazione o tuo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delindicato ancora intenso sul Raccordo Anulare permangono Infatti Code in carreggiata interna tra casse Salaria altre cose a partire dall’uscita Sant’Alessandro Sino all’uscita alla rustica lungo la carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con Coda a tratti a partire dalla Pontina Sino all’uscitanina in tangenziale dietro le uscite conseguente Salaria in direzione di San Giovanni così come incontriamo Quindi sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara al ...