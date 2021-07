Advertising

TV7Benevento : Tesauro: dalle sentenze gemelle al Porcellum, una carriera di altissimo profilo/Scheda (2)... - TV7Benevento : Tesauro: dalle sentenze gemelle al Porcellum, una carriera di altissimo profilo... -

Ultime Notizie dalla rete : Tesauro dalle

Adnkronos

Giuseppinasalvo nuovi DPCM e ulteriori restrizioni imposte dal Covid 19 sarà disponibile in libreria il giorno della presentazione17.30 alle 18.15 e19.45 alle 20.00 per il ...Una proposta musicale di 45 minuti con sei performer (Linda- voce; Luca Bernard - ... Una narrazione teatrale per riscoprire una storia antica,origini incerte, in cui elementi delle ...Pubblicità Dal 1987 Tesauro è stato membro del Consiglio del contenzioso diplomatico della Farnesina. Nel settembre 1988, viene nominato avvocato generale presso la Corte di giustizia delle Comunità ...Di altissimo profilo la carriera professionale di Giuseppe Tesauro, grande giurista napoletano, scomparso ieri all'età di 78 anni. Distintosi in qualità di giudice e presidente della Corte ...