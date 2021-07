Schiaparelli Couture | il respiro di Daniel Roseberry

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Life&People.it In occasione della Paris Fashion Week,presenta la collezioneHauteAutunno Inverno 2021-2022. Nominato Direttore creativo della maison nel 2019, si fa portavoce dello stile della storica casa di moda fondata nel 1927, che con il suo estro ne tramanda i punti focali senza però rimanerne schiavo, riuscendo a dare un tocco personale senza sradicare l’anima del brand. “The Matador”, è la quarta collezione diHaute, Autunno Inverno 2021-2022 che rende omaggio all’intramontabile Elsa, riportando alla luce alcuni ...

Com'è andata la Paris Haute Couture autunno inverno 2021/2022, Dior, Chanel, Armani Privé, Balenciaga, Fendi e Maison Margiela... Tutto sulle sfilate di alta moda, di nuovo dal vivo di Federica Salto. La moda è... Mentre nomi come Schiaparelli, Giambattista Valli e Fendi hanno preferito continuare a presentare le collezioni in formato video. Non senza forti emozioni.