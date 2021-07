Roma, Mourinho: «Spinazzola torna a gennaio, sarà l’acquisto invernale» (Di mercoledì 7 luglio 2021) José Mourinho ha parlato dell’infortunio di Spinazzola, pronosticando un rientro per gennaio José Mourinho, neo allenatore della Roma, ai microfoni di Talk Sports ha parlato dell’infortunio di Leonardo Spinazzola e dei tempi di recupero. Spinazzola – «Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non sarà prima di gennaio. Diventerà come un acquisto del mercato invernale». CHIELLINI JORDI ALBA – «Come mai Giorgio rideva? Perché non doveva tirare il rigore! Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Joséha parlato dell’infortunio di, pronosticando un rientro perJosé, neo allenatore della, ai microfoni di Talk Sports ha parlato dell’infortunio di Leonardoe dei tempi di recupero.– «Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo nonprima di. Diventerà come un acquisto del mercato». CHIELLINI JORDI ALBA – «Come mai Giorgio rideva? Perché non doveva tirare il rigore! Sapeva che sarebbe stato solo il decimo su ...

Advertising

repubblica : José Mourinho gira in vespa per i viali di Trigoria - Agenzia_Ansa : Mourinho gira in Vespa per Trigoria. Lo Special One, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video che lo r… - virginiaraggi : Benvenuto a Roma! #Mourinho - cmdotcom : #Roma, #Mourinho: '#Spinazzola non prima di gennaio, sarà un acquisto del mercato invernale'… - Fantacalcio : Roma, Pellegrini a colloquio con Mourinho: rinnovo più vicino -