Resident Evil 1 in un video che mostra il remake non ufficiale in prima persona (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'originale Resident Evil ha ricevuto un remaster HD anni fa, ma sembra che questo non fosse abbastanza, poiché alcuni fan hanno deciso di creare un remake in prima persona come i più recenti capitoli principali della serie. Residence of Evil ha condiviso sul proprio canale YouTube un nuovo video che mostra un remake in prima persona in esecuzione con Unreal Engine 4. Questo remake, che è stato sviluppato da Moonglint, presenta solo una parte del gioco, ma sembra abbastanza buono, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'originaleha ricevuto un remaster HD anni fa, ma sembra che questo non fosse abbastanza, poiché alcuni fan hanno deciso di creare unincome i più recenti capitoli principali della serie. Residence ofha condiviso sul proprio canale YouTube un nuovocheuninin esecuzione con Unreal Engine 4. Questo, che è stato sviluppato da Moonglint, presenta solo una parte del gioco, ma sembra abbastanza buono, ...

Advertising

Eurogamer_it : Il primo #RE in un video che mostra il remake non ufficiale in prima persona. - Smamacoco : 12 Gato Roboto 13 Narita Boy 14 Resident Evil Village 15 Resident Evil 4 16 The messenger Gamescore: 33,467 uwu - KhronosOne : @arafenix70 @VolpeReal @BiondaBipolare Non è di Resident Evil? - meowsuga030993 : RT @sugayoongi0393: Resident Evil. Umbrella Corp ???? #BTSxLouisVuitton @BTS_twt - JustNerd_IT : Resident Evil: Infinite Darkness, Leon protagonista di una nuova clip - Leggi l'articolo completo su:… -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil Resident Evil: che spettacolo questo 'remake' in Unreal Engine in prima persona Il 2021 è un anno molto importante per la saga di Resident Evil . Oltre al lancio del più recente capitolo principale della saga, ovvero Village , il franchise di Capcom ha compiuto ben 25 anni. Ne sono successe di cose da quando ci siamo addentrati ...

PS Store, partono le offerte Il Pianeta degli Sconti: c'è Captain Tsubasa Di seguito vi proponiamo una nostra piccola selezione delle tante offerte attualmente disponibili su PS Store: Captain Tsubasa: Rise of the New Champions Resident Evil 2 Resident Evil 3 Resident Evil ...

Resident Evil: Unreal Engine e prima persona in questa spettacolare mod Tom's Hardware Italia Resident Evil: Unreal Engine e prima persona in questa spettacolare mod Il 2021 è un anno molto importante per la saga di Resident Evil. Oltre al lancio del più recente capitolo principale della saga, ovvero Village, il franchise di Capcom ha compiuto ben 25 anni. Ne sono ...

PS Store, inizia la promozione Il Pianeta degli Sconti con tante offerte su giochi PS4 e PS5 Sony ha dato il via questa mattina ad una nuova promozione sul PlayStation Store chiamata Il Pianeta degli Sconti, che offre importanti tagli di prezzo su più di 400 giochi per PS4 e PS5, anche fino a ...

Il 2021 è un anno molto importante per la saga di. Oltre al lancio del più recente capitolo principale della saga, ovvero Village , il franchise di Capcom ha compiuto ben 25 anni. Ne sono successe di cose da quando ci siamo addentrati ...Di seguito vi proponiamo una nostra piccola selezione delle tante offerte attualmente disponibili su PS Store: Captain Tsubasa: Rise of the New Champions...Il 2021 è un anno molto importante per la saga di Resident Evil. Oltre al lancio del più recente capitolo principale della saga, ovvero Village, il franchise di Capcom ha compiuto ben 25 anni. Ne sono ...Sony ha dato il via questa mattina ad una nuova promozione sul PlayStation Store chiamata Il Pianeta degli Sconti, che offre importanti tagli di prezzo su più di 400 giochi per PS4 e PS5, anche fino a ...