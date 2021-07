Raffaella Carrà | da Sanremo all’Eurovision | il direttore di Rai 1 svela i progetti che aveva per lei per la nuova stagione

Leggi su trashblog

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La scomparsa diè arrivata come un fulmine a ciel sereno e continua a far commuovere tutta l’Italia soprattutto grazie alla testimonianza dei suoi colleghi e, adesso, con le ultime dichiarazioni rilasciate da Stefano Coletta,di Rai 1. Raggiunto da Quello che resta del giorno su Rai News 24, infatti, Coletta avrebbe fatto una dolorosa confessione. Ilpensato aper i due grandi eventi Rai del 2022: il Festival die l’Eurovision Song Contest. Come dichiarato a Rai News 24: È la prima ...