“Ora possiamo dirlo” Sangiovanni | c’è la conferma Ora la notizia è ufficiale e non si parla d’altro

(Di mercoledì 7 luglio 2021)non si ferma più. Il cantante, reduce da ‘Amici 20’, ha conquistato davvero tutti e, sebbene non abbia vinto il talent show arrivando secondo dietro la fidanzata Giulia Stabile, sta riscuotendo un successo clamoroso fuori dal programma di Maria De Filippi. E qualche ora fa ha ricevuto unaspettacolare e incredibile, che lo ha fatto entrare di diritto nella storia anche della trasmissione. Perché davvero nessuno prima di lui aveva ottenuto un riconoscimento di questa natura. Lui è ormai consapevole della sua bravura e la sua popolarità sta crescendo di giorno in giorno, ma sta dimostrando di essere ugualmente una persona parecchio ...

Advertising

Ettore_Rosato : D'accordo con #Figliuolo: dobbiamo sensibilizzare 215mila tra insegnanti e personale a vaccinarsi. Non possiamo per… - Eurosport_IT : A pochi giorni del suo 40° compleanno, alla sua quinta Olimpiade. Ora possiamo dirlo, Roger #Federer sarà a… - myrtamerlino : Comunque a distanza di anni possiamo dire che i #5Stelle sono davvero cambiati: prima #Grillo diceva vaffa agli alt… - OnlySam74170766 : @Matthe_effe E ora possiamo piangere per un motivo valido ... - pianetahoran : @91MEDICVNE emh sono italiana e sono fomentata perché possiamo vincere, quindi lasciatemi i miei momenti di gloria… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora possiamo

NapoliToday

"Nonfallire, non deve accadere", ha detto Mattarella. Concetti analoghi sono stati ...il progetto è ripreso nel nuovo trattato rafforzandone l'impianto a favore dei giovani italiani e ...Staremo a vedere, pronti a fare il tifolasciar parlare il campo perché finalmente ci siamo, la diretta di Berrettini Auger - Aliassime a Wimbledon 2021 sta per cominciare! (agg. di ...Il n. 1 italiano affronta l'amico canadese. I precedenti sono in favore di Matteo che lo aveva battuto nelle finale di Stoccarda del 2019 ...Il serbo non gioca benissimo, ma è più concreto nei momenti che contano e rischia comunque pochissimo. Decima semifinale a Wimbledon. Troverà Khachanov o Shapovalov ...