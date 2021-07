Nettuno | arriva il programma per l’Estate 2021 | Orietta Berti | Beer Festival e tanti altri eventi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tutto pronto per vivere Estate. Proprio questa mattina è stato presentato ildeglipresso la Sala Consiliare del Comune di. La proposta è un ricco calendario di appuntamenti costruito coinvolgendo, come lo scorso anno, le realtà locali e le associazioni riducendo al minimo i costi vista la pandemia ancora in corso. Un calendario di appuntamenti completo e per tutti i gusti. Evento clou il 15 agosto con il concerto in piazza di, regina delcon il singolo “Mille” realizzato in ...