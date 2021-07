Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava (Di mercoledì 7 luglio 2021) Al torneo di Wimbledon Matteo Berrettini ha battuto in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) il canadese Felix Auger-Aliassime e si è qualificato alle semifinali: le giocherà contro il polacco Hubert Hurkacz, che in serata ha eliminato Roger Federer in Leggi su ilpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Al torneo diha battuto in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) il canadese Felix Auger-Aliassime e si è: le giocherà contro il polacco Hubert Hurkacz, che in serata ha eliminato Roger Federer in

Advertising

SuperTennisTv : ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - WeAreTennisITA : MATTEO VOLA IN SEMI ?? Nel giorno che chiude un’era a Wimbledon, c’è anche Berrettini fra i 4 migliori del torneo.… - gavinjones10 : Wimbledon ??, Matteo Berrettini in semifinale, affronterà Hurkacz. Erano 61 anni, con Pietrangeli, che un azzurro no… - GiovangiacomoL : RT @LiaCapizzi: 'È tutto folle. Ma è tutto vero'. Berrettini è in semifinale a #Wimbledon Enorme Matteo ???? Con soprattutto la saggezza di… -