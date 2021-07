Matilda De Angelis, anoressia e disturbi alimentari: lei fa chiarezza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sicura di sé e determinata: è questa l’immagine che Matilda De Angelis è riuscita a dare di sé al mondo intero. Un’autostima, la sua, che si è guadagnata studiando, lavorando sodo e senza mai dire di no ai sacrifici. Dietro l’immagine di giovane donna forte e, almeno apparentemente, indistruttibile, si nascondono, però, anche delle fragilità, che l’attrice non ha paura di confessare. Già in passato, Matilda De Angelis ha confessato di aver avuto forti momenti di insicurezza e di aver affrontato problemi che la accomunano a molte sue coetanee. Il successo, insomma, è solo un lato della medaglia. Dall’altro, c’è la lotta ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sicura di sé e determinata: è questa l’immagine cheDeè riuscita a dare di sé al mondo intero. Un’autostima, la sua, che si è guadagnata studiando, lavorando sodo e senza mai dire di no ai sacrifici. Dietro l’immagine di giovane donna forte e, almeno apparentemente, indistruttibile, si nascondono, però, anche delle fragilità, che l’attrice non ha paura di confessare. Già in passato,Deha confessato di aver avuto forti momenti di insicurezza e di aver affrontato problemi che la accomunano a molte sue coetanee. Il successo, insomma, è solo un lato della medaglia. Dall’altro, c’è la lotta ...

