(Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –con laun colpo di pistolail: unè statodai carabinieri a Casoria (Napoli). E’ stata una segnalazione arrivata alla centrale operativa 112, per esplosione di colpi d’arma da fuoco, a far scattare illi. Quando i militari hanno individuato l’appartamento, hanno scoperto che il, completamente ubriaco, avevato con laconvivente e avevato un proiettile ...

Advertising

SkyTG24 : Casoria, litiga con compagna e spara contro il muro - fattidinapoli : Napoli: Litiga con la compagna e spara un colpo di pistola contro il muro. 62enne denunciato... -… - anteprima24 : ** Litiga con la compagna e spara contro il muro: denunciato un 62enne ** - hangexbrat : non io che mi sveglio e becco dazai in tl che litiga con gli spagnoli - ancoraindue : RT @akasvoice: 3:12 di notte, situazione attuale: mezza tl che mezza tl che litiga con gli fa amicizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Litiga con

Il Messaggero

Sidunque sui tempi del riempimento del bacino: l'Etiopia vuole completare l'opera in sette ... mentre l'Egitto chiede almeno il doppio di tempo, a ridurremaggiore gradualità il minor ...Così emigra e fonda una città, mail fratello Remo e lo ammazza, perché un bell'omicidio mancava in questo curriculum. Quindi si deve procurare le donne, e allora le piglia ai vicini ...I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia ed esplosioni pericolose, omessa custodia ...Jorginho parla con i piedi e con la bocca in campo, ma raramente fa notizia – finché non ha trasformato il rigore della vittoria contro la Spagna nella semifinale di EURO 2020.