La storia di Anita Pallara, la donna affetta da Sma a cui è stata distrutta la carrozzina su un volo Ryanair (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una vita tra mille difficoltà, affrontate sempre con il sorriso e una forza d'animo invidiabile. Poi è arrivato il tempo di una breve vacanza in Sardegna, in compagnia della sua famiglia, e quella cattiva gestione della sua carrozzina elettrica che non le serve solamente per muoversi, ma anche per vivere. Anita Pallara è affetta da SMA (Atrofia muscolo spinale) ed è anche Presidentessa dell'Associazione "Famiglia Sma" che da anni è impegnata attivamente nel campo dell'informazione su questa patologia neuromuscolare. Ora è bloccata proprio sull'isola a causa della rottura di quella carrozzina.

Bari, carrozzina danneggiata sul volo: disabile bloccata in vacanza a Cagliari Carrozzina danneggiata sull' aereo . Disabile bloccata in vacanza . E' accaduto durante il volo Ryanair partito da Bari alla volta di Cagliari . Protagonista della storia, suo malgrado, è Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma. Ora Pallara è bloccata, in vacanza, senza possibilità di muoversi. 'Le carrozzine non sono oggetti. E' come se da ieri ...

FOTO Mosaico e materiali di recupero: il gruppo Hera celebra Fellini con Scart ...regalare alla città una mostra dedicata al celebre regista Federico Fellini Un'icona della storia ... Capolavori da premio Oscar come 8½ (1963) e La dolce vita (1960) con un'Anita Ekberg e un ...

'Anita... tutt'un'altra storia' sale sul gradino più alto del podio - il Resto del Carlino il Resto del Carlino Bari, carrozzina danneggiata sul volo: disabile bloccata in vacanza a Cagliari E' accaduto durante il volo Ryanair partito da Bari alla volta di Cagliari. Protagonista della storia, suo malgrado, è Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma. Ora Pallara è bloccata, in vacanza, ...

Per bambini Rione Sanità di Napoli, aperte iscrizioni Attività estive Progetto PITER Una storia di lavoro e eccellenza quella della Sanità. Patria natale di Totò e sede storica della famosa fabbrica di scarpe di Mario Valentino, inventore dei tacchi a spillo che ha vestito le più ...

Carrozzina danneggiata sull' aereo . Disabile bloccata in vacanza . E' accaduto durante il volo Ryanair partito da Bari alla volta di Cagliari . Protagonista della storia, suo malgrado, è Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma. Ora Pallara è bloccata, in vacanza, senza possibilità di muoversi. 'Le carrozzine non sono oggetti. E' come se da ieri ...