Italia e Inghilterra si giocheranno la finale di Euro 2020 (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - L'Inghilterra è la seconda finalista di Euro 2020 e domenica sera, a Wembley, sfiderà l'Italia di Roberto Mancini per il titolo continentale. La squadra di Gareth Southgate ha superato in semifinale per 2-1 la Danimarca regalandosi una finale internazionale che mancava da 55 anni. Cioè dal successo mondiale del 1966, proprio a Wembley che sarà teatro dell'ultimo atto con gli azzurri e che è stato teatro della storica rete di Harry Kane dopo 104' di paura e sofferenza. ?????L'attaccante del Tottenham firma il suo quarto gol nel torneo e si prepara a sfidare Donnarumma in una cornice ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - L'è la seconda finalista die domenica sera, a Wembley, sfiderà l'di Roberto Mancini per il titolo continentale. La squadra di Gareth Southgate ha superato in semiper 2-1 la Danimarca regalandosi unainternazionale che mancava da 55 anni. Cioè dal successo mondiale del 1966, proprio a Wembley che sarà teatro dell'ultimo atto con gli azzurri e che è stato teatro della storica rete di Harry Kane dopo 104' di paura e sofferenza. ?????L'attaccante del Tottenham firma il suo quarto gol nel torneo e si prepara a sfidare Donnarumma in una cornice ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - EzioGreggio : Ecco l’arbitro di Italia-Inghilterra #ItaliaInghilterra #èluiononèlui - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - piera1957 : Domani per la finale Italia Inghilterra niente proiezioni su maxi schermo in diverse città italiane, a Roma invece,… - gilnar76 : Italia Inghilterra: domani gli Azzurri si inginocchieranno insieme agli inglesi #Acmilan #Milan #Seriea… -