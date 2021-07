God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West presto novità. Il leaker dello State of Play parla dei piani di Sony (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il leaker noto come QuimSix, che ha svelato in anticipo lo State of Play dell'8 luglio, è tornato a parlare per condividere presunte informazioni sui prossimi piani di Sony dopo l'evento di domani. Stando al leaker, i fan possono attendersi novità sugli attesissimi God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West. Stando a quanto condiviso su Reddit, QuimSix sostiene che lo State of Play di domani sarebbe solo l'inizio e che Sony avrebbe in ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilnoto come QuimSix, che ha svelato in anticipo loofdell'8 luglio, è tornato are per condividere presunte informazioni sui prossimididopo l'evento di domani. Stando al, i fan possono attendersisugli attesissimi God of War. Stando a quanto condiviso su Reddit, QuimSix sostiene che loofdi domani sarebbe solo l'inizio e cheavrebbe in ...

Advertising

misteruplay2016 : God of War: Ragnarok svelerà nuovi dettagli nel corso dell’estate - bigdarktiger : PS5: Nuovo STATE OF PLAY, ma senza GOD OF WAR 2 RAGNAROK - infoitscienza : God of War PS4 è giocabile su PC, da ora: ecco come - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Questa presentazione non includerà aggiornamenti sul prossimo God of War, su Horizon Forbidden West o sulla prossima gen… - infoitscienza : God of War, Horizon Forbidden West e PSVR 2 non saranno allo State of Play – Notizia – PS5Videogiochi per PC e cons… -