Giustizia – Incontro Salvini, Matone e garante dei detenuti (Di mercoledì 7 luglio 2021) – Incontro tra Matteo Salvini e il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. Insieme a loro c'era la dottoressa Simonetta Matone, candidata a Roma in ticket con l'aspirante sindaco di centrodestra Enrico Michetti. Salvini e Palma hanno parlato di sovraffollamento delle carceri e di carenza di personale e di dotazioni. È stato approfondito il dramma dei tanti detenuti psichiatrici che, ha ribadito Salvini, andrebbero accolti in reparti ad hoc con un numero adeguato di professionisti in grado di occuparsi ...

