(Di mercoledì 7 luglio 2021)- Ientrano mentre lae le portano via tutti i gioielli. Ennesimo furto in abitazione a. È accaduto la scorsa notte in corso Garibaldi, zona centralissima della ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Foggia, la proprietaria dorme, i ladri svaligiano la casa - Trmtv : Svaligiato appartamento a Foggia mentre proprietaria dormiva -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia proprietaria

La Gazzetta del Mezzogiorno

- I ladri entrano mentre ladorme e le portano via tutti i gioielli. Ennesimo furto in abitazione a. È accaduto la scorsa notte in corso Garibaldi, zona centralissima della ...L'azionista di maggioranza della Sigi, societàdel Calcio Catania, Gaetano Nicolosi ha parlato a Telecolor dopo la presentazione della ...- Catania (getty images) tutte le notizie ...Foggia, 07/06/2021 – (norbaonline) Si introducono in casa in piena notte, con la proprietaria a letto che dormiva, e rubano un cofanetto con monili d’oro. E’ successo a Foggia, in corso Garibaldi. La ...I ladri entrano mentre la proprietaria dorme e le portano via tutti i gioielli. Ennesimo furto in abitazione a Foggia. È accaduto la scorsa notte in corso Garibaldi, zona centralissima della città. St ...