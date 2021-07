Feltri dopo la candidatura a consigliere | ' Non è un impegno | è una ca**ata che possono fare tutti'

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ne avevamo proprio bisogno di questa: unpolitico che parte con le solite sparate di un uomo in delirio di onnipotenza che sembra ormai aver perso il senno, nonché sostenitore ...

Littorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle comunali di Milano

Quali mode?punta il dito conto le piste ciclabili e i 'monopattini: Le piste ciclabili hanno paralizzato la città. Le zanzare a rotelle, i monopattini, sono dei mostri. Io continuo a girare ...l'annuncio di ieri, Vittorioha commentato con l'Adnkronos come è arrivato a prendere la decisione di iscriversi a Fratelli d'Italia e guidare la lista di Fdi alle prossime elezioni ...Dopo Meloni e Salvini, anche Berlusconi dà il via libera al ... (ilGiornale.it) In effetti, nello studio La Russa, prima della Meloni e di Bernardo, era arrivato proprio Feltri Ogni giorno alle ore 7, ...Ha detto sì “in quattro secondi” alla proposta di candidarsi a Milano Vittorio Feltri. Il giornalista sarà capolista di Fratelli d’Italia. E della leader del partito, Giorgia Meloni, dice: “La conosco ...