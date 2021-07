Euro2020: oggi l’altra semifinale. Il programma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo la spettacolare prima semifinale di questo Europeo, disputata ieri sera tra Italia e Spagna, terminata con la vittoria per gli Azzurri ai calci di rigore, questa sera andrà in scena la seconda che determinerà l’avversaria degli uomini di mister Mancini. A sfidarsi per strappare un pass per la finale, saranno Danimarca e Inghilterra. Calcio d’inizio alle ore 21.00, arbitra l’olandese Danny Makkelie. Foto: Twitter Euro2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo la spettacolare primadi questo Europeo, disputata ieri sera tra Italia e Spagna, terminata con la vittoria per gli Azzurri ai calci di rigore, questa sera andrà in scena la seconda che determinerà l’avversaria degli uomini di mister Mancini. A sfidarsi per strappare un pass per la finale, saranno Danimarca e Inghilterra. Calcio d’inizio alle ore 21.00, arbitra l’olandese Danny Makkelie. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - riotta : Da oggi in avanti tanti gesti della nostra vita le faremo pensando: Oggi vado come il rigore tirato da Jorginho un… - Monika23216492 : RT @ilsidero: Oggi il momento clou con quel fuoriclasse di Francesco #Repice ve lo porto presto. Leggermente teso, leggermente emozionato.… - Radio1Sport : RT @Radio1Rai: ? #Donnarumma ? #Bonucci ? #Chiesa ? #Jorginho Vota il migliore in campo di #ItaliaSpagna #Euro2020 Scopriremo il vincit… -