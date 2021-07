Epatite C, in Puglia stanziati 5 mln per screening ma manca tavolo tecnico. (Di mercoledì 7 luglio 2021) “In Puglia sono stati stanziati circa 5 milioni di euro per lo screening dell’Epatite C. Potremmo essere soddisfatti, ma il problema è che siamo ancora in alto mare: non c’è un tavolo tecnico che decida come distribuire questi fondi o come effettuare gli screening dal punto di vista operativo. Insomma, ci troviamo davanti a queste difficoltà e la Puglia è ancora indietro rispetto ad altre Regioni”. Lo ha detto Michele Milella, dirigente medico presso la UOC Malattie Infettive – AO Policlinico di Bari, in occasione del corso di formazione ECM sulla ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Insono staticirca 5 milioni di euro per lodell’C. Potremmo essere soddisfatti, ma il problema è che siamo ancora in alto mare: non c’è unche decida come distribuire questi fondi o come effettuare glidal punto di vista operativo. Insomma, ci troviamo davanti a queste difficoltà e laè ancora indietro rispetto ad altre Regioni”. Lo ha detto Michele Milella, dirigente medico presso la UOC Malattie Infettive – AO Policlinico di Bari, in occasione del corso di formazione ECM sulla ...

