Due anni dal Jova Beach Party di Jovanotti: “Mi sento di nuovo lì” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono trascorsi ormai due anni dal Jova Beach Party di Jovanotti, quella grande festa sulle spiagge italiane che ha fatto ballare decine di migliaia di persone. Per Jova è stato l’ultimo grande evento prima della pandemia e dello stop agli eventi dal vivo. Era il 6 luglio 2019 quando si teneva la prima tappa del Jova Beach Party: Jovanotti si trovava con i fan a Lignano Sabbiadoro, in spiaggia, pronto a vivere con tutti loro una lunga giornata all’insegna della sua musica e del divertimento. “Jova ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono trascorsi ormai duedaldinotti, quella grande festa sulle spiagge italiane che ha fatto ballare decine di migliaia di persone. Perè stato l’ultimo grande evento prima della pandemia e dello stop agli eventi dal vivo. Era il 6 luglio 2019 quando si teneva la prima tappa delnotti si trovava con i fan a Lignano Sabbiadoro, in spiaggia, pronto a vivere con tutti loro una lunga giornata all’insegna della sua musica e del divertimento. “...

Advertising

fattoquotidiano : In quella che Matteo Renzi definì 'la culla del neo-rinascimento', due attiviste sono state scarcerate dopo 3 anni… - fattoquotidiano : 5 anni di silenzio forzato, dopo 3 di galera, alle due attiviste che contestavano il divieto di guida alle donne: i… - fattoquotidiano : Nella “culla del neo-rinascimento” – come l'ha definita Matteo Renzi – le due paladine per i diritti delle donne, N… - Carla78501510 : RT @RadioSavana: Negli ultimi due anni abbiamo pubblicato 250 video di barconi con clandestini. Non abbiamo mai visto anziani, donne e bamb… - DueSesler : RT @RadioSavana: Negli ultimi due anni abbiamo pubblicato 250 video di barconi con clandestini. Non abbiamo mai visto anziani, donne e bamb… -